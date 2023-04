Messi y Mbappé no pudieron evitar nueva derrota del PSG ante el Lyon

Deambula por la temporada el conjunto parisino, reprendido por su afición, que pitó nuevamente a Lionel Messi en el arranque por su aparente coqueteo con el Barcelona. No encuentra respuesta tampoco de Kylian Mbappe, lejos de su mejor nivel, y su técnico Christophe Galtier no ha conseguido reactivar a un plantel que afrontó el compromiso plagado de bajas como la de Neymar, Sergio Ramos o Carlos Soler, entre otras. Ausencias que no son excusa en una plantilla tan grande y llena de talento.