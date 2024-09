Luis Enrique, director técnico del PSG, compareció ante los medios de comunicación este jueves un día antes de su próximo partido en la Ligue 1 ante Rennes y atajando los cuestionamientos sobre la preparación del equipo para su partido ante Arsenal en la UEFA Champions League.

Sin embargo, el estratega español destacó más que por el aspecto futbolístico, por su reproche hacia la prensa deportiva, de la cual dijo que estaría dispuesto a rebajarse el salario con tal de no tener que comparecer ante ella tanto previo como posterior a los partidos.

Publicidad

“Yo me lo paso bien con vosotros (los medios de comunicación). Es la verdad, me lo paso muy bien con la prensa hablando, es la realidad, pero si me dan a escoger, yo no tengo ningún problema, las ruedas de prensa jamás las he acortado, hablo todo lo que tengo que hablar, me encanta hablar. Además lo puedo hacer en diferentes idiomas, mal pero lo hago.

“Fue una reflexión espontánea y es cierto, si ahora mismo me dices que firmo un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitan el 25; es más, diría el 50 (por ciento del salario), lo firmo.

“Pero me parece que va a ser imposible porque los contratos que firman los clubes obligan al entrenador a hablar (con los medios). Yo me lo paso bien, pero si lo pudiera evitar, lo evitaría, sobre todo las post partido porque ya no tengo energía para aguantar de ciertas cosas, pero repito, me lo paso muy bien”, indicó Luis Enrique este jueves.

Finalmente, el director técnico del PSG recalcó, una vez más, que él se la pasa bien cuando conversa con los medios de comunicación, y espera que estos también lo hagan en sus comparecencias.

Luis Enrique y Paris Saint-Germain se medirán al Rennes este viernes por la Jornada 6 de la Ligue 1 de Francia en busca de mantener el invicto y el liderato de la competición, así como con miras hacia el juego frente al Arsenal en la UEFA Champions League la próxima semana.

Video Resumen | PSG 1-0 Girona, UEFA Champions League Un gol de Nuno Mendes, con error garrafal del portero del Girona, dio la victoria al cuadro parisino en la primera fecha de la Fase de Liga de la Copa de Europa. 4:44 mins