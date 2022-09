Messi y PSG aprenden de errores para ganar la Champions League

"Para mí fue, y siempre lo dije, importantísimo la ayuda de él y de todo ese vestuario, la verdad es que desde el primer momento me trataron con mucho cariño me ayudaron en todo, había figuras muy grandes como Ronaldinho, Deco, Silvinho, Xavi, Iniesta, Víctor, Puyol, la verdad es que en todo momento fueron muy cercanos a mí, y eso para mí me daba la libertad de poder hacer lo que me gustaba con tranquilidad y sin pensar en nada porque ellos me hacían sentir como uno más".