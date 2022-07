Girondins de Burdeos confirma oferta por Alberth Elis del Leeds United

"Sabemos que opciones hay, pero tenemos que elegir una muy buena para él deportivamente hablando, y eso traerá un respaldo económico para toda la familia. No hay ninguna prisa porque el jugador está entrenándose, preparándose, ya después vamos a entender qué se hará con el Burdeos, evaluaremos la mejor opción para conocer el destino final de Elis. Yo como su agente he estado hablando con sus posibilidades y alternativas; no hay apuro”, comentó Daniel Solís, representante de Elis, en entrevista con Diario Diez.