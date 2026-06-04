Allan Saint-Maximin Saint-Maximin cierra su etapa en Francia y se acerca a la MLS El atacante francés tuvo un regreso fugaz con el conjunto del Lens donde ganó la Copa de Francia.

Video Maximin deja al Lens y su próximo destino sería la MLS

La etapa de Allan Saint-Maximin con el Lens llegó a su fin apenas unos meses después de haber regresado al futbol francés tras su polémica salida del América.

A través de sus redes sociales, el conjunto de la Ligue 1 hizo oficial la salida del extremo francés, quien había llegado al club en febrero de este año con un contrato por el resto de la temporada.

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Durante su paso por el equipo francés, el atacante mostró destellos de su calidad y colaboró para que el club viviera una campaña histórica donde se consagró como campeón de la Copa de Francia que le dio el boleto a la Champions League.

Y de acuerdo con L'Équipe, S aint-Maximin regresaría al continente americano para probar suerte en la MLS, precisamente con el equipo del Charlotte FC.