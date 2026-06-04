    Allan Saint-Maximin

    Saint-Maximin cierra su etapa en Francia y se acerca a la MLS

    El atacante francés tuvo un regreso fugaz con el conjunto del Lens donde ganó la Copa de Francia.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Maximin deja al Lens y su próximo destino sería la MLS

    La etapa de Allan Saint-Maximin con el Lens llegó a su fin apenas unos meses después de haber regresado al futbol francés tras su polémica salida del América.

    A través de sus redes sociales, el conjunto de la Ligue 1 hizo oficial la salida del extremo francés, quien había llegado al club en febrero de este año con un contrato por el resto de la temporada.

    PUBLICIDAD

    Durante su paso por el equipo francés, el atacante mostró destellos de su calidad y colaboró para que el club viviera una campaña histórica donde se consagró como campeón de la Copa de Francia que le dio el boleto a la Champions League.

    Y de acuerdo con L'Équipe, S aint-Maximin regresaría al continente americano para probar suerte en la MLS, precisamente con el equipo del Charlotte FC.

    Cabe destacar que el atacante francés ha desfilado por equipos como Newcastle United, Al-Ahli, Fenerbahçe, América y recientemente el Lens.

    Relacionados:
    Allan Saint-MaximinLens

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo
    Gratis
    Y llegaron de noche
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX