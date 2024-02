“El Cabecita es un jugadorazo, para nosotros es un referente y sabemos de lo que es capaz. Al momento no sabemos nada de eso, yo me llevo muy bien con él, pero sabemos que es un crack, su calidad es buenísima y si pasa algo nos va a doler”, comentó el mediocampista.

¿Surge rivalidad entre América y Pachuca?

“Yo me llevo muy bien con él, él está aprendiendo español y como soy uno de los pocos que saben inglés, me llevo muy bien con él. Es competencia sana, me ayuda tanto a mí como a él, va a ser sano para el equipo”, expresó.