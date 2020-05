Zaldívar no quiere ver a Cruz Azul campeón y aficionado lo encara

Ángel Zaldívar y un aficionado de Cruz Azul se confrontaron en redes sociales luego de que el delantero del Puebla señalara que si dieran por terminado el Clausura 2020 de la Liga MX , lo más justo es que no hubiera campeón.

Dichas palabras no le parecieron a Raúl Ramírez Sánchez, un diseñador reconocido y seguidor de La Máquina que cuenta con más de 150 mil seguidores en Twitter, por lo que escribió “¿Quién es Ángel Zaldívar y por qué no me está sirviendo un café?”.