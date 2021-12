Atlas, consciente de su responsabilidad: "No solo es nuestro sueño, es el de millones"

" Es el sueño de millones de personas, de niños, gente que ya no está con nosotros, gente que se fue queriendo ver al Atlas campeón. Somos tan bendecidos. No sé por qué nosotros, pero será por algo. Es un sentimiento muy grande, muchos sentimientos encontrados, en el club que me dio la oportunidad de debutar, en el club de mis amores desde los 4 años, (ser campeón) lo deseo con todo el corazón, hemos pasado momentos muy difíciles, nos toco comer tierra, insultos, humillaciones, ser memes, ser chistes de todos mundo y ahora esa gente se ríe de felicidad", apuntó el mediocampista Edgar Zaldívar.