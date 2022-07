Valiño sobre Víctor Guzmán y el interés del Besiktas: "Es de jerarquía y de selección"

“No, a mí nadie me dijo nada, estuve con los directivos, con el presidente, nadie me dijo nada, es un futbolista que es un proyecto mexicano genuino, no sé si habrá muchos defensas centrales con la edad de Guzmán con esa cantidad de partidos en primera división”, comentó el DT en conferencia de prensa tras vencer 1-2 al Atlas en el Estadio Jalisco.