Xolos piensa en Diego Ramírez como su nuevo director técnico

Tres nombres baraja la dirigencia de Xolos para sustituis a Gustavo Quinteros , quien dejó de ser técnico del equipo por diferencias con la directiva. El principal es Diego Ramírez , quien fue auxiliar de Miguel Herrera en el Mundial de Brasil 2014 y el año pasado llevó al Tri sub 20 a la copa del mundo en Polonia . Además, fue estratega de Dorados de Sinaloa.



La opción de Enrique Meza es considerada pero no tan viable como las dos anteriores, sin embargo, no está descartada aún. Meza dirigió a Veracruz y vivió una mala racha con el equipo, por lo cual, decidió renunciar y después reveló que no cobraba en la institución jarocha.