Vucetich ironizó sobre autogoles de Chivas: "Esos goles también los metió el equipo"

"Desde luego que a veces no nos explicamos por qué cambiamos de una primera parte a la segunda , puede tenerse ese temor de no querer que nos empate y el equipo se tira atrás inconscientemente, con eso le damos libertad al rival”, agregó.

"La directiva es muy inteligente y sabe lo que tiene que hacer, nosotros trabajamos todos los días y ellos están ahí, sabemos que dependemos de los resultados pero esto es un proceso; la verdad a mí no me preocupa para nada, me preocupa el siguiente partido, la ventaja es que si entramos entre los 12 vamos a ser un rival muy importantísimo, si alguien ve los partidos lo sabe, Pachuca no merece haber perdido los puntos que perdió, mereceríamos tener más puntos, no puede haber tanta injustica en el futbol, tiene que empezar a entrar la pelota y empezar a ganar.", apuntó.