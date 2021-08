Víctor Manuel Vucetich: Tenemos que mejorar en la definición

Victor Manuel Vucetich Guadalajara Head Coach during the game Santos vs Guadalajara, corresponding to fourth round of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at TSM Corona Stadium, on August 15, 2021.



Victor Manuel Vucetich Director Tecnico de Guadalajara durante el partido Santos vs Guadalajara, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio TSM Corona, el 15 de agosto de 2021. Crédito: JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS