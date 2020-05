Víctor Manuel Vucetich: "Hay mucha corrupción en fichajes; hay que erradicarla"

La desigualdad económica y de prioridades en el futbol mexicano provoca que algunos clubes caigan en corrupciones de fichajes, misma que se debe erradicar para que haya un avance. Así lo consideró Víctor Manuel Vucetich , actual técnico de Querétaro , quien añadió que también los equipos buscan no perder dinero para competir de mejor forma con el resto de los rivales.

"Ha habido mucho desnivel porque algunos equipos no tienen la misma capacidad (económica); hay un desbalance en los equipos. Cada uno tiene objetivos distintos; no se les puede pedir lo mismo. Hay cinco o seis los que aspiran realmente, al campeonato; hay unos que tienen mucha capacidad económica, hay otros que lo hacen con una economía y buscan el equilibrio de saber elegir e involucrarse más en elecciones, en no perder dinero con traer jugadores que les venden muy caros; hay mucha corrupción... evitar la corrupción desde ese punto de vista", mencionó el estratega en charla con Fox Sports.