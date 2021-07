“Veo jóvenes que me emocionan mucho, que creo que van a ser, por supuesto hay un presente en Chivas, pero también estoy muy emocionado del futuro de Chivas, porque creo que viene una generación que creo que trae algo extra, veo jóvenes que ya no es tan fácil seducirlos, que no llega un representante con unos tenis y los chavos le firman un contrato que les entrega su alma, porque ellos saben lo que quieren”, agregó.