Paunovic ya habló con Macías tras nueva lesión: "Él entiende que estas cosas pasan"

"Sabemos que va a ser el proceso largo, voy a estar para todo lo que necesite, yo he hablado y le he visto muy bien. En sus propias palabras él me dijo que entiende que estas cosas pasan, y que es su primer día de la recuperación. Macías es un joven con una tremenda inteligencia, de procesar las cosas, entiende muy bien que en este proceso que le toca vivir lo que le toca es mantenerse enfocado, es un motivo más para que nuestro equipo mañana y no sólo mañana aprecie estar apto para jugar y darlo todo para Chivas y para su compañero caído", dijo.