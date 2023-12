"Siempre he creído que hay que saber respetar los procesos y cerrar los ciclos a tiempo. Así que después del partido de vuelta de los Cuartos de Final, lo analicé y sentí que era momento de cerrar este capítulo y así se lo comuniqué al club unos días después. Traté de ser honesto con mi análisis sobre lo que el equipo necesita, lo que puedo ofrecer, y la compatibilidad de nuestros caminos".

CARTA DE PAUNOVIC PARA DECIR ADIÓS EN CHIVAS

"No es fácil gestionar el momento de una despedida, y por lo tanto me es muy difícil hacerlo. Quiero que sepan que el camino que recorrimos juntos durante todo el año ha sido un reto fantástico y del cual me siento muy orgulloso de haber sido parte.