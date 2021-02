El 'Vasco' sobre Monterrey: "Lo que vimos hoy es lo que hay"

"Fue un partido muy cerrado, nadie regaló nada, faltó el gol, ambos tuvimos ocasiones, nadie pudo ser mejor que el otro, no nos vamos contentos, pero dentro de lo que hay sumamos, el equipo trabajó con muchas complicaciones, no es pretexto, pero es cierto, que solo estuvimos completos dos días, unos venían peor que otros y no hay más".