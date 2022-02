Valeria Andrade, árbitra despedida por promocionar un casino: "No maté ni violé a nadie"

"Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando en realidad, un error lo puede cometer cualquier persona. En este momento, obvio, yo lo cometí de otra manera, pues no maté a nadie, no violé a nadie. Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande", dijo para ESPN.