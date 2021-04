Uriel Antuna se mete en 'camisa de once varas' con las declaraciones que hizo y que ya circulan por las redes sociales, pues la afición de Chivas ya le recriminan cada palabra.

"Con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa , obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo y sumando".

Como si fuera poco, también indicó que no tendría problema con jugar en el América si su única otra opción fuera el retiro.

"Con 23 años, te diría (que prefiero) fichar por el América", al tiempo que agregó que "no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta; está complicado pero a mis 23 años preferiría ir al América porque sigue la vida”, dijo.