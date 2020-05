Una leyenda que volaba de poste a poste llamada Pablo Larios

"Así cuando lo veías entrenar antes, cuando llegábamos los arqueros estaban entrenando y Pablo volaba de poste a poste, era increíble. Lo que hacía Pablo Larios yo no lo vi en los 18 años que estuve, no vi a un portero hacer lo que Pablo".

"Pablo era muy rápido, aparte, medía muy bien los centros, entonces en todas quería salir, de repente se equivocaba, exageraba; había unas en que solo levantaba el brazo para tocarlas. Ya escuchaba después a Manolo ( Lapuente) que decía: No me regales tiros de esquina, rebotes; agárralas o desvíalas bien, pero que no subestimara las cosas. en eso era muy enfático Manolo. Pero Pablo era un jugador que jugaba muy bien el área, muy rápido y con mucho alcance".