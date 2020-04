¿Un Mundial con Argentina o un título con Cruz Azul? Chelito respondió

“Haber ganado un título con Cruz Azul (por encima del Mundial con Argentina). Estuve cuatro años y medio en el club y sinceramente la pasé muy bien. Me hubiera encantado, sinceramente es triste no haber salido campeón porque había grandes jugadores. Lamentablemente no se dio por cuestiones futbolísticas”, expresó.

“Me parece que la afición del Cruz Azul es muy fiel, me tocó vivirlo, lo sé, me ha pasado. No le busquemos cómo o por dónde, son fieles y no son reventadores, son muy cariñosos”.