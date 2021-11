"Tal vez la pregunta no es cómo pienso que me van a recibir, la pregunta es cómo los voy a recibir yo. Con mucho cariño y agradecimiento. No pueden esperar que un entrenador del equipo que vaya lo aplaudan, pero yo sí los voy a aplaudir dentro de mí como siempre los he aplaudido todos los años que estuve ahí, los aplaudí y agradecí a mi manera", apuntó.