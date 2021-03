“Yo tenía que haberme operado de la cadera, ya tengo la operación del lado izquierdo y debía operarme de lado derecho, debido a la pandemia no se pudo y la situación se fue poniendo cada vez peor. El desgaste de los cartílagos y todo hoy me lleva a esperar a la fecha FIFA para resolver este asunto”, comentó el brasileño en conferencia de prensa tras el duelo de la Jornada 9.

“La razón es muy sencilla, un cambio se hace por ciertas cosas, a lo mejor un jugador no hace lo que entrena o a lo mejor hay una lesión, pero si el once que tú pones está haciendo bien las cosas yo no veo por qué hacer un cambio. El único cambio que pudiera hacer a lo mejor es meter un jugador más adelante y muchas veces eso descompone la situación. No creo que meter uno más ofensivo me solucionaría la situación; jugar con siete delanteros en una locura”, señaló.