“Yo creo que ustedes están más preocupados que yo. No se preocupen, tranquilos, mi contrato está apalabrado. Yo soy una persona antigua y la palabra... me han enseñado que es más importante que una firma, mi padre sí me lo enseñó, cuando das la palabra lleva el honor la hombría y muchas cosas en las que no puedes fallar y naturalmente yo dí mi palabra y tengo la palabra de mi directiva y somos personas mayores, como hombres. Está la mano dada y esto es más que suficiente”, señaló Ferretti.