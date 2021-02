‘Tuca’ Ferretti descarta que Tigres perdiera por el viaje a Catar

“Sí veo, pero es un pequeño porcentaje y no puedo decir que la derrota de hoy sea por el viaje. Sería una excusa muy tonta de parte mía y de cualquiera. Los jugadores se veían enteros los 90 minutos, no puedo achacar al viaje como la excusa principal a la derrota de hoy”, comentó el estratega brasileño en conferencia de prensa tras el duelo de la Jornada 6.

El ‘Tuca’ Ferretti aceptó que La Máquina fue superior en el primer tiempo: “Nos presionó, nos quitó la pelota antes de media cancha y esto es una cosa que no podemos dejar. No podemos dar este tipo de ventaja”.

“De los cambios no tengo que dar ninguna explicación. Si salen bien los cambios soy un mendigo genio, y cuando no me salen, soy… bueno, ya sabes la palabra. En lo personal, pienso que deben entrar 11 y terminar 11. Si hago un cambio es por una situación táctica o algo especial que yo vea”, señaló al respecto.

“Es normal cuando las cosas no le empiezan a salir bien a uno, empezamos a ver moros con tranchete y cosas que no vienen al caso. Esto es una desesperación y empezamos a querer reclamar todo. Es algo que no debe suceder, pero sucede porque somos seres humanos y estamos dentro del campo. Muchos reclamos porque lo que pretendo hacer no está dando resultados”, sentenció.