'Tuca' Ferretti casi es golpeado por un ex de Tigres

Israel Jiménez, exfutbolista de Tigres, confesó un episodio turbio en su carrera en donde incluso estuvo a punto de llegar a los golpes con Ricardo 'Tuca' Ferretti, quien entonces dirigía a la escuadra de la UANL.

En declaraciones al podcast de Fer Guajardo, Jiménez relató cuando en un partido celebrado en el Estadio Azteca ante América y, tras un mal encuentro, el 'Tuca' lo confrontó.

"Llegó Tuca y me empieza a regañar 'Puta mierda, estás jugando de la chingada' y yo me saqué de onda porque nadie le estaba diciendo nada a él. Yo todavía no reaccionaba y nada más estaba 'achis, quién está enojado contigo', pero él siguió, nada más se le veía el bigote que se le movía y estaba grite y grite hasta que dije 'ya estuvo'", empezó a relatar Jiménez.

"Me paré y le dije 'bueno,¿qué quieres puñetas?' Lo iba a golpear, pero me agarraron entre Juninho y Acosta y me hice de palabras con él. El 'Tuca' se hizo para atrás y se quedó callado... estaban Lobos, Salcido, Danilinho, Juninho. Me tranquilicé poquito, empezó a dar la plática y al último me dice 'Y tú Israel si tienes algún problema el lunes lo resolvemos" y ya me paré y le dije 'pues de una vez' y me le fui encima, pero otra vez me agarraron luego luego hasta que después ya mas frío me bañé, no regresé a la cancha y me fui para el autobús. Le marqué a mi papá y le conté y me regañó", siguió Israel Jiménez.

A final de cuentas, el entonces zaguero le ofreció disculpas al timonel, quien se 'esperó' para escuchar lo que tenía qué decir, y ya una vez que regresaron a Monterrey después del compromiso en el Estadio Azteca.

"Se termina el juego y nos vamos para Monterrey y al siguiente día entrenamos. Fui a hablar con él a su oficina pero no me aceptó y no me habló, hasta el otro día Lobos fue el que me dice que vaya a hablar con él, voy y ahora sí me recibió en su oficina, pero nada más me escuchaba, no me dirigía la palabra ni me volteaba a ver. Le dije 'discúlpame, sé que la regué y seguiré trabajando para volver a ser el mismo', no sabía ni qué decirle porque no me contestaba, ni me veía y él estaba jugando en el iPad, le ofrecí disculpas y me salí de la oficina".