Antonio Valencia anuncia su retiro con Gallos de Querétaro

La ex ex figura del Manchester United , Antonio Valencia quien actualmente milita en Gallos Blancos de Querétaro confesó en conferencia de prensa que se ve retirándose de las canchas con esa camiseta.

“No, estoy seguro. yo he hablado con mi familia y gallos será mi último equipo, pronto voy a cumplir 36 años, la estoy pasando muy bien, estoy disfrutando y estoy más que seguro que aquí me voy a retirar”, reveló.

“Me parece una liga competitiva, como lo he dicho ahora, para mi está entre las 5 mejores ligas del mundo y me ha sorprendido, porque he tenido compañeros ecuatorianos que han jugado aquí y me han dicho que es una liga competitiva, buena, que está creciendo y estoy muy contento de ser partícipe de éste torneo”, indicó.