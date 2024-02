Eduardo ‘Toto’ Salvio dio su opinión por primera vez acerca de jugar al mediodía en C.U. y aseguró que todos los jugadores de Pumas “odian” ese horario, incluso, dijo que el club felino no saca ninguna ventaja jugando a esa hora.

“Ya hace tiempo quería hablar de esto, en lo personal para mí es lo peor que hay jugar a las 12, espero que el que nos ponga el horario venga a jugar con nosotros algún día, ya me acostumbré a la altura y todo, pero venir a jugar a las 12 del mediodía que nunca nos toca nublado, siempre hay un sol tremendo, no es nada bueno.

“ Todos odiamos jugar en este horario. No sé sinceramente por qué lo hacen o creen que el equipo saca alguna ventaja, no es así, la única ventaja que podamos llegar a sacar puede ser por el tema de la altura. A nosotros no nos gusta porque la cancha termina seca, no se hace el juego que se practica durante la semana. No sé quién maneja esto, si el club o la Liga, pero espero que más adelante nos saquen estos horarios”, sentenció en rueda de prensa.

Pumas recibirá al Puebla en la Jornada 6 este domingo 11 de febrero a las 12 pm tiempo del centro de México (1 pm ET), horario tradicional en la historia del club, aunque para el Clausura 2024 ha tenido y tiene varios partidos programados con horario vespertino.

Salvio está dispuesto a renovar con Pumas por “varios años”

El extremo argentino de 33 años termina contrato con Pumas en junio del 2024, por lo que espera renovar en los próximos meses con el club felino, al que llegó en el verano del 2022 y ha disputado más de 50 partidos con saldo de 13 goles y ocho asistencias.

“Es algo que ya hemos hablado con la dirigencia, ellos saben que si realmente yo me quede, me voy a quedar, mi deseo es quedarme, me gustaría quedarme muchos años en Pumas, pero no depende de mí, depende del club. Espero se pueda resolver en estos meses”, dijo el ‘Toto’ Salvio.

Respecto a su inicio goleador en el Clausura 2024 con tres goles en cinco partidos, además de registrar dos asistencias, el argentino comentó: “Estoy contento con el presente, pero no quiero ni me gustaría que tomen mi trabajo por hacer goles porque nunca en mi carrera fui un goleador y no es que no quiera hacerlo, pero nunca fui uno”.

“No me gustaría que la gente diga Toto está muy bien porque está haciendo goles, yo siento que el torneo pasado no tuve un mal torneo, sé que estuve ahí intentándolo, fallé varias veces pero estuve ahí para mis compañeros, si no me equivoco soy el jugador del equipo que más creaba situaciones de gol o hacia mis compañeros”, añadió Salvio.

