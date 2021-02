Tomás Boy no esconde presión por la porcentual, pero ve progreso

El equipo de Tomás Boy sigue sin caminar en el torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX y esta vez cayó ante el FC Juárez en la Jornada 7; sin embargo, el DT del Mazatlán FC cree que fue una derrota injusta, porque ha habido progreso en el funcionamiento además de que no negó sentir presión por la tabla porcentual.

"No es tan fácil hacer un análisis tan superficial. Esta derrota me parece muy injusta porque el equipo hizo mucho para la victoria. Creamos muchas oportunidades, al menos cuatro, muy por encima del adversario. No tan atinados. Puede que el momento emocional afecte al momento de definir.