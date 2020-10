Tomás Boy le adjudica parte del triunfo de Mazatlán a la suerte

Tomás Boy debutó con un triunfo para el equipo de Mazatlán sobre Bravos . El estratega reconoció que su equipo venía mostrando cosas positivas con Juan Francisco Palencia pero la suerte no los estaba acompañando, por lo que considera que el triunfo de hoy también se debe a que su fortuna mejoró.

"El propio formato de la competencia invita a todos, no vale una victoria sola. Evidentemente este equipo ya ha jugado bien, con el anterior entrenador jugó muchos partidos buenos. El otro día Martino dijo que la Selección había mejorado en la suerte y creo que hoy nosotros mejoramos en esa parte también", dijo en conferencia de prensa.

El estratega también se refirió al regreso de la afición a los estadios, aunque no está convencido de que ya sea tiempo de que esto ocurra, no obstante, dijo que es bueno tener a la gente en la tribuna. En cuanto a lo deportivo, explicó que el equipo resintió en lo físico lo que ocasionó que tuviera que echar mano de la banca.

"Es bonito saber que el público está de regreso. No sé si debe ser o no debe ser, pero es muy bonito tener gente en el estadio. Hoy lo que vale es la victoria y la disposición de los jugadores. El primer tiempo muy bueno, hubo un desgaste grande, hice algunos cambios por la parte física, no hubiera querido hacer algunos, pero todos los que entraron se batieron y quedo muy contento porque el adversario es fuerte, trabajador y la victoria vale mucho".