El mejor Toluca se verá en la segunda mitad del Guardianes 2021

“El equipo está en un punto alto según la percepción, pero a la mía te digo que no está el equipo en un punto alto, está obteniendo resultados con buen funcionamiento. Si hablo del objetivo también. Mi percepción subjetiva es con base en lo que analizamos, y es que el equipo puede jugar mejor, tendríamos que tener esa evolución, la cual puede darse y los resultados no, es la magia del futbol, es caprichoso. No somos ajenos a los malos resultados. Si el equipo sigue en este camino, el techo lo puede alcanzar en el último tercio y eso nos hace más competitivos”, comentó en charla con 'Línea de 4' de TUDN.