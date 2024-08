Tigres confirma que va por otro refuerzo en presentación de Antuna

Gerardo Torrado , director deportivo de Tigres , afirmó este sábado en la presentración oficial de Uriel Antuna que el equipo no ha cerrado el mercado de fichajes y que buscan otro refuerzo de cara a lo que resta del Apertura 2024 de la Liga MX .

Y como lo he dicho siempre, estamos abiertos a la posibilidad de una buena oportunidad , buscando que pueda hacer algo que pueda fortalecer las necesidades que tenemos en la plantilla”, dijo Torrado cuando le preguntaron si con la llegada de Antuna había cerrado el mercado en el club universitario.

Sobre la posible inscripción de Samir Caetano para completar la plaza de extranjero restante, Torrado no descartó esa opción.

Uriel Antuna dice que aún sueña con volver a Europa

En su presentación como nuevo jugador de Tigres, Uriel Antuna no descartó el sueño de volver al fútbol europeo, aunque aclaró que por ahora está enfocado en darlo todo por el conjunto universitario.

“Obviamente tenemos algunos sueños, pero creo que ahora estoy aquí en Tigres, me debo a Tigres y estoy concentrado acá. Ese sueño siempre va a estar, pero ahora estoy acá y voy a estar trabajando cien por ciento con profesionalismo, con entrega, sudando sangre dentro y fuera del campo para tratar de lograr todos juntos los objetivos”, djio Antuna..

Finalmente, a la pregunta de si está disponible para jugar si el entrenador Veljko Paunovic así lo decide, el mexicano no dudó en dejar claro que está listo.

“No he dejado de entrenar. Obviamente estoy disponible para cuando el equipo me necesite. Hablé un poquito con el entrenador. Lo que me pide es lo mejor para el equipo. Lo que se tiene que hacer realmente es un poco diferente, pero al final de cuentas uno tiene que acostumbrarse y obviamente uno es profesional para estar disponible cuando el entrenador lo requiera”, concluyó.