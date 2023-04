Tercer Grado Deportivo: La selección, como en Europa, lejos de dueños de clubes

"No podemos seguirnos aproximando al equipo nacional como si fuera un paquete de acciones que los dueños son los que tienen un equipo. Tú le platicas eso a la gente del Chelsea o del Brighton, o del United con la selección inglesa y no tiene nada que ver. Tú le platicas eso a España y no se pueden ver ni en pintura la Real Federación Española y la liga española. Son estamentos que incluso van en pugna y a veces tiene algo positivo. En México son como un paquete de acciones: 'porque tengo equipo yo decido', eso no sucede", sentenció.