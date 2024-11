“Yo decía el otro día ¿Por qué este equipo de Rayados no juega igual que cuando enfrenta los clásicos (regios) los demás partidos? Ellos viven su mundo , la ciudad de Monterrey, si tú mudas a Tigres a la capital yo te aseguró que ese equipo en la Ciudad de México tendría éxito porque es un equipo atractivo, con personalidad, gana títulos y hubiese sido un equipo de carácter ya nacional, el problema para mi es la idiosincrasia del regiomontano”, indicó Faitelson.

Por su parte, Alberto Lati no compartió la idea del analista de TUDN y señaló que el factor que tienen en contra los equipos regios es el centralismo que se vive en México.

“Yo creo que no es Monterrey, creo que es ver donde empieza el circulo vicioso, porque hay un gran centralismo en este país y en ese centralismo se definió que el modelo provincia contra capital era Chivas contra América, me parece que ya estaba ocupada esa discusión y cuando Monterrey entra al gran concierto del futbol no lo aceptan en ningún sitio y creo que es consecuencia del centralismo”, puntualizó Alberto Lati.