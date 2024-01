"Una tragedia, la gente tirada cuando salían de un partido de futbol y lo único que reclamo acá, reclamo que el futbol mexicano tiene que ponerse en el tono de la tragedia y decir 'señores, el estadio está suspendido, vetado, en lo que investigamos que fue lo que pasó', nada, se empiezan a lavar las manos, ya habíamos apagado las luces, fue fuera del estadio, que no les compete, no puede ser, hubo un muerto y me parece que cada tragedia sirve para estudiarla y mejorar en los protocolos de seguridad".