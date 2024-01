Faitelson duda que Chicharito impulse a Chivas: "No lo va a lograr"

David Faitelson, analista de TUDN, fue reiterativo con sus palabras en otros programas, que no cree que Chicharito vaya a brillar como tal en su vuelta a la Liga MX.

"Tiene dos años garantizados, si lo vas a contratar tienes que asumir el riesgo. Estoy de acuerdo con André, pero es una muestra más de que Chivas no ha podido producir a otro Chicharito o de alguien más que se le acerque.

"No perdamos de vista el tema, Chivas está fichando a un jugador de 35 años con una lesión, está esperanzado en que ese jugador lo ponga en el nivel competitivo para poder pelear con América, Tigres y Monterrey por el título, no lo va a lograr, Chicharito no puede aportarle eso".