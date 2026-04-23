Liga MX ¿Tanques de guerra? Tomás Molina recuerda su intenso paso en FC Juárez El delantero argentino relató lo que vivió en su breve paso por México con Bravos en 2023.

Video Tomás Molina revive su intenso paso por Juárez: "Pasaba un tanque de guerra"

Tomás Molina, delantero de Argentinos Juniors, aseguró que una de las experiencias más complicadas de su carrera ha sido su paso por México cuando jugó con FC Juárez.

El futbolista argentino, que firmó con Bravos para el Clausura 2023, se está haciendo viral en su país por sus declaraciones a TyC Sports sobre cómo fue vivir en Ciudad Juárez.

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“Es de las dos ciudades más peligrosas de México, está Sinaloa y después Juárez. Cuando llegué me acuerdo que fue complicado, mi firma tardó un par de días y yo decía ‘esto es una señal, me está tirando Dios que no venga para acá’, pero acabé firmando.

“Pasaban cosas raras, estaba por la calle y me tocó ver pasar un tanque de guerra con una ametralladora como si nada, tiroteo en shopping, cuando llego me dicen que no salga a comer afuera en la noche, que no salga a bailar. Hubo un momento en el que hubo toque de queda”, relató Tomás Molina.

El delantero argentino solo jugó el Torneo Clausura 2023 en FC Juárez para después regresar a su país y firmar con Talleres de Córdoba.