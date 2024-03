A este Rayados le falta mucho para ser un equipo de época

“Para llegar a un equipo de época falta mucho… porque vamos iniciando, no hemos conseguido nada, solamente se ve reflejada la idea que yo quiero y pretendo como equipo. Que aspiro y me encantaría, claro, encantado. En todos los lugares donde he trabajado siempre he tratado de dejar una marca”, señaló.