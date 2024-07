"Las emociones del aficionado son muy cambiantes. No solamente la de Monterrey, sino a nivel mundial. Porque si vos haces un partido contra un gran rival como a la primera fecha, ya estás para campeón y a la segunda fecha ya es todo caótico. Ya me tengo que ir, ya peleamos el descenso. Esas emociones incontrolables del aficionado difícil qué decir", extermó el argentino.

EL APRENDIZAJE DE LA GOLEADA ANTE CRUZ AZUL

"Sí, fue una derrota dolorosa y que caló profundo. Eso es algo real y cierto al haber partido que nadie esperaba de la manera que sucedió. Autocrítica. Saber que esa imagen como equipo y como institución no la tenemos que volver a tener.

"Yo, en lo personal, sí me ha dolido mucho porque en mi corta o larga carrera una derrota de esta manera nunca la había tenido, pero eso no me hace ni bajar los brazos ni pensar cosas diferentes con respecto a lo que yo pienso en mi idea futbolística. Así que aceptar, corregir, mejorar y afrontar lo que viene".