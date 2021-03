El futbolista de los Pumas Sub 20, Oliver Pérez , fue suspendido lo que resta del torneo Guard1anes 2021 por la Comisión Discplinaria luego de causar una escalofriante lesión al jugador de Santos Laguna Sub 20 Osmar Ruiz .

"La Comisión Disciplinaria informa que, derivado del procedimiento de investigación que, a petición del Club Santos Laguna Sub 20 se inició respecto a la lesión causada a Osmar Osvaldo Ruíz Chairez, por parte del jugador del Club Universidad Nacional Sub 20, Oliver Enrique Pérez Zamora, durante el encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de Fuerzas Básicas Sub 20, entre los Clubes Universidad Nacional vs. Santos Laguna, esta autoridad resuelve: