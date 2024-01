Siboldi descarta llegada de Keylor Navas a Tigres

El estratega dio voto de confianza no solamente a Nahuel Guzmán, también a los porteros suplentes con los que cuenta y que tendrán actividad debido a la suspensión de tres partidos del 'Patón' con los Tigres.

"Es novedad lo que me dices, no sabía nada de Navas, ni de que pudiera incorporarse, estamos contentos con los arqueros que tenemos u si a nahuel no le toca en estos partidos suspendido, contamos con Felipe o Miguel, uno de los dos jugará, tiene la confianza y seguro que lo harán bien", señaló el timonel.