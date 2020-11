Siboldi cree que hay tiempo en Cruz Azul para revertir lo malo

"Me quedo inquieto porque no salieron las cosas, no jugamos bien, tuvimos muchas imprecisiones en los pases así es muy difícil construir el juego, pero tenemos el tiempo para seguir, trabajar, para mejorar ese aspecto, no tuvimos generación de juego, nos falta terminar algunas jugadas, estamos muy ansiosos. La actitud, metieron hasta el final, pero hay días que no nos salen las cosas", se sinceró el DT de La Máquina.