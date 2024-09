Sergio Ramos habría descartado jugar en México para unirse al 'Chucky' Lozano

Desde España, el periodista Juanfe Sanz, de el programa El Chiringuito , informó que el exjugador del Real Madrid, PSG y Sevilla no llegará a la Liga MX.

“Hasta donde he sabido le llegado muchas ofertas, equipo europeos que juegan Champions se han interesado por Sergio Ramos. Sé que a día de hoy hay dos sitios que están más o menos descartados. Se había hablado de México, que además el director deportivo de Rayados de Monterrey estuvo en el Twitch de El Chiringuito y dijo que habían contactos, pero yo creo que Sergio Ramos no va a jugar en México ”, inició diciendo Sanz.

El interés de Rayados por Sergio Ramos

"Con los ojos cerrados, yo me traigo a Sergio ayer. No tenemos cupos de extranjeros, no tiene que seguir las reglas y ni modo, pero la respuesta es que Sergio Ramos es Sergio Ramos, el mejor defensor central de los últimos 15 años en el futbol de élite Sería un privilegio para Monterrey contar con él y sobre todo con miras a un torneo como es el Mundial de Clubes