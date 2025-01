Sergio Canales revela que se tatuó la medalla de subcampeón del Apertura 2024

"Al final pierdes y luego de salir del partido piensas en qué cosas hiciste diferente que antes hacías bien y ahora no hiciste, ahí está el aprendizaje. Nosotros hace poco que perdimos la final de Liga con América, al final empiezas a pensar que lo tuviste, que confiábamos al cien, pero al final es uno de los momentos que más se me van a quedar marcados en la carrera ", inició diciendo el ex jugador de equipos como el Betis, Real Sociedad, Valencia y Real Madrid .

" Me tatué la medalla de plata, al final me calenté y siempre dejas marcado lo que has ganado y conseguido, pero realmente lo que te ha hecho crecer son las que te hacen pensar atrás: ¿por qué en el partido de ida no pude conseguir esto? o ¿por qué en la vuelta no pude hacer eso?, entonces ahí está un crecimiento muy grande", señaló.