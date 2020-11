Durante su participación en Versus Digital , el estratega recordó su paso por la Máquina y analizó la situación que, a su entender, es lo que no le permite a Cruz Azul poder despuntar.

"El club sí tiene particularidades que debes conocer de fondo, por eso le ha costado muchos años regresar al protagonismo que debería tener un club que lo tiene todo, todas las posibilidades de respaldo económicas, que no te molestan para trabajar pero que, internamente, sí tiene muchos vicios. Espero yo que en esto tiempos actuales hayan corregido algunas cosas, pero en los años pasados, siempre el enemigo estuvo en casa".

De igual forma, Bueno recordó que "la última vez que estuve sentado con el licenciado Álvarez, le dije que al club le hace falta una reingeniería en todas las áreas. «¿De qué me hablas?, dime», contesté «Nombre, ya estoy fuera. Quiere que le resuelva y no se lo digo para mantenerme en el cargo, simplemente le hago ver que su equipo está enredado y ocupa una reingenierá en todas las áreas y se quiten la venda»".

Sergio Bueno: "Me hubiera encantando romperla con Cruz Azul"

Sergio Bueno: "Me hubiera encantando romperla con Cruz Azul"

Para el extécnico de Cruz Azul, "todo mundo sabía lo que ocurría, nada más que todo mundo se hacía que no veía". Incluso, para él esto fue clave en que su paso por la Máquina durara poco, situación que lo dejó con una espinita clavada, pues no se explica la razón por la que a él no le dieron continuidad.