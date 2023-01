Sebastián Sosa revela que él se acercó a Pumas para su fichaje

En realidad no me buscó a mí, le conté a Rafa de mi situación porque se había rumorado mi posible llegada a Pumas y la verdad no tenía conocimiento, escapaba de mis manos, pero yo intenté llegar a las personas que toman este tipo de decisiones (en el club), pedí el contacto de Rafa a algunos compañeros y siempre digo que con respeto uno siempre se puede dirigir a quien sea, pudimos conversar sin intermediarios, sin cosas que por ahí a veces dificultan las cosas", detalló Sosa.