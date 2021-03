Sebastián Saucedo ve a unos Pumas con falta de personalidad

(L-R) Jose Gurrola of Queretaro and Sebastian Saucedo of Pumas during the game Queretaro vs Pumas UNAM, corresponding to Day 3 of the Torneo Guard1anes Clausura 2021 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on January 24, 2021.



(I-D) Jose Gurrola de Queretaro y Sebastian Saucedo de Pumas durante el partido Queretaro vs Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 24 de Enero de 2021. Crédito: Isaac Ortiz/Isaac Ortiz