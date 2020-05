Sebastián Córdova , mediocampista de las Águilas, dijo para Vamos América que se encuentra preparado para emigrar al futbol europeo, aunque reveló que no existen ofertas por él.

“Son puros rumores (las ofertas de Europa por él), no me ha llegado nada a mí. De equipos en los que me gustaría jugar es en Inglaterra, Italia, España, pero todo es un proceso y el equipo que venga esperemos cuál es el mejor y para que se dé un buen desarrollo”.