Liga MX Sebastián Cáceres advierte previo al Clásico Joven: No hay que dar por muerto al América El defensa azulcrema recuerda que las Águilas han salido adelante en situaciones complicadas en el pasado.

Video Sebastián Cáceres señala que al América no se le puede dar por muerto

Sebastián Cáceres, jugador del Club América, advirtió que al conjunto azulcrema no se le "puede dar por muerto" a pesar de las complicaciones que vive en la actualidad y de cara al Clásico Joven ante Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El defensa uruguayo señaló que la falta de resultados ha mermado la percepción que se tiene de la escuadra azulcrema que, a pesar de todo, ha demostrado antes que puede salir adelante con momentos difíciles a cuestas.

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"Es difícil dar por muerto al América, ya lo han dado en algunas ocasiones y ha dado sorpresa, es parte de todo cuando las cosas no se dan, uno va a criticar o a sentir que las cosas no salen a flote, cuando se dan, se cree que es el mejor equipo, son los extremos en América, siempre que va bien somos los mejores del planeta, cuando no como en estos momentos, se suele a valorar poco lo que ha hecho el equipo aunque no se dan los resultados".

América logró el tricampeonato en el Torneo Apertura 2024 a pesar de clasificar apenas vía Play-in, por lo que Cáceres vio como 'normal' el hecho de que se 'subestime' la labor de la escuadra azulcrema.