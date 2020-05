Saucedo ve mayor competencia en la Liga MX que en la MLS

Sebastián Saucedo , extremó de Pumas que llegó para el Clausura 2020, aseguró que en la Liga MX el nivel de competencia es mayor al de la MLS , incluso, contó que cuando iba a los partidos del Real Salt Lake -su exequipo- “iba tranquilo porque ganando o perdiendo no pasaba nada”.

“No llegué bien fisícamente (a México), yo ya sabía que me iba a ir de Salt Lake, yo estaba disfrutando a mi familia, amigos, sabía que llegar a México era otra cosa, futbolísticamente es otra cosa, te tienes que partir todo para poder salir adelante. En Salt Lake City yo iba a los partidos e iba tranquilo, ganando o perdiendo no pasaba nada, fue una mentalidad que tuve que me arrepiento bastante”, dijo Saucedo en un live Instagram en la cuenta de TUDN con el ‘Kikín’ Fonseca.